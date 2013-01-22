Янукович позвал в гости Кучму и Ющенко, и призвал политиков мириться

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ призвал политические силы к примирению ради реформ и обновления Украине.

Об этом глава государства сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце искусств «Украина», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на УНИАН.



«Наш прогресс, как соборной нации, невозможен без политического примирения. Выборы в Верховную Раду показали, что все без исключения политические силы Украины отстаивают проведение реформ, модернизацию страны, достижение высоких стандартов жизни» - подчеркнул президент.

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