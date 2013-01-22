Россиянин прорвался с территории Польши, протаранив все шлагбаумы Белоруссии

Белорусские оперативники разыскивают гражданина России, который на автомобиле BMW 3 на полном ходу протаранил несколько шлагбаумов и пересек границу Белоруссии и Польши. Введен план "перехват".

Розыск ведется вторые сутки после того, как россиянин, пройдя оформление на погранпункте на польской территории, будучи пьян, объехал очередь из машин, снес все шлагбаумы, после чего скрылся в неизвестном направлении. За рулем BMW 2006 года выпуска находился некий россиянин Ш. 1989 года рождения, пишут СМИ.



В поисках нарушителя задействованы все оперативные службы, введен план «Перехват». Одновременно белорусские милиционеры отправили запрос российским коллегам для уточнения личности нарушителя.







