Талибы охарактеризовали принца Гарри: «психически неустойчивый трус"

Афганские талибы осудили третьего претендента на престол Великобритании принца Гарри за его заявление о том, что воевать в Афганистане ему помогают навыки, приобретенные в видеоиграх.

«Для меня это удовольствие (воевать в Афганистане), потому что я один из тех людей, которые любят играть в PlayStation и Xbox, так что, мне кажется, я себя «прокачал», - заявил британский принц в интервью, опубликованном вчера, после окончания его пятимесячного пребывания на афганской базе Camp Bastion.

За эти слова официальный Талибан назвал Гарри «бесчувственным», «трусливым» и «психически неустойчивым», сообщает The Globe And Mail.



«Это серьезная, историческая война, сопротивление для нашего народа», - заявил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид. «Мы повидали множество оккупантов, иностранных солдат, которые пришли в Афганистан, и приобрели в ходе службы здесь проблемы с психикой», - отметил Муджахид.



«Это заявление даже не хочется осуждать – настолько оно ужасно: сравнивать войну с компьютерной игрой недопустимо, особенно для принца, в котором должны быть собраны лучшие качества», - сказал представитель талибов, сообщает vz.ru.



В декабре СМИ написали, что Гарри уничтожил одного из полевых командиров движения «Талибан» во время боевого вылета. Кроме того, за свои боевые заслуги Гарри пользовался авторитетом у сослуживцев, которые прозвали его Big H (H-первая буква в имени принца на английском языке).







