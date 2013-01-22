В Бразилии на жилой дом упало авиатакси, четыре смерти (ВИДЕО)

В одном из районов Сан-Паулу вертолёт рухнул прямо на жилой дом. Пилот и трое пассажиров, находящихся на борту, погибли. В здании никого из людей не оказалось. Упавший вертолёт использовался как авиатакси.

Такая модель может перевозить до семи пассажиров. В Сан-Паулу богатые жители с удовольствием пользуются подобной услугой, чтобы преодолеть пробки.



Причины аварии выясняются, сообщает vesti.ru. Представители компании-владельца воздушного судна уже пообещали выплатить компенсации всем, кто из-за ЧП лишился своего имущества.



