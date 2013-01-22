В Ялте митинг в честь Дня соборности Украины собрал горстку людей

В честь Дня соборности Украины сегодня в Ялте прошел торжественный митинг в сквере имени Шевченко.



Как и в прошлом году, большого количества ялтинцев митинг не собрал, сообщает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.



Общую массу пришедших на митинг составили те, для кого появление на нем вопрос обязательный — представители городской власти, в лице недавно назначенного вице-мэра Елены ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ, работники ялтинского исполкома, пара депутатов горсовета и представители различных общественных организаций и студенты ялтинских вузов.

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