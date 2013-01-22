Автономия нужна, чтобы сделать из нее офшор?

В программу «Тема дня» ГТРК «Крым» был приглашен депутат парламента Владимир КЛЫЧНИКОВ, который такого понарассказывал о крымской автономии, что не приведи господь нам ее развивать.



Во-первых, КЛЫЧНИКОВ ответил на вопрос, почему большинство жителей не знает, что такое эта самая автономия, 22-летие которой только что отметили. Потому что, как считает КЛЫЧНИКОВ, «мы не вовлекаем в нашу жизнь политическую наш народ крымский». А народ, можно подумать, прям, рвется в политику! Не хлеба требует и зрелищ народ, а законодательными инициативами он беременен и никак ими не разродится.

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