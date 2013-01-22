Донецкий губернатор заявляет о «полной деградации» шахтерских поселков
22 января 2013, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ заявляет о «полной деградации» заброшенных шахтерских поселков в регионе.
Об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке, отметив, что ему известно о массовом распространении копанок – нелегальных мест добычи угля в городах Снежное, Торез, в Шахтерском районе, где находится много закрытых, неработающих шахт и заброшенных угольных выработок, передает УНИАН.