«Я покажу тебе то, чего не вижу сам» - так называется выставка работ незрячих фотографов, проходившая в Лиепае. В Латвии выставка работ незрячих фотографов проводилась впервые, хотя в мировой практике подобные проекты не новы.

Уникальный проект был начат ровно год назад – в январе 2012 года. В течение года семеро незрячих фотографировали все, что им было интересно: природу, события, людей. Помогали им члены Лиепайского «Клуба львов» - благотворительной организации, девиз которой «Мы служим». Клуб предоставил фототехнику – камеры Canon, научил ею пользоваться. Выездные фотосессии – на село, на пляж, к озеру, к лошадям – также устраивал клуб.

Как вы ориентируясь, не видя, что снимаете? Этот вопрос посетители выставки чаще всего задавали незрячим фотографам. «Мы не видим, поэтому ориентируемся, например, на звук. На море пытались «волну поймать» - в эту сторону направляем фотоаппарат», - говорит незрячий фотограф Зоя Смирнова. «Ориентировались на слух, например, трактор рычит», - добавляет Гатис Ниерлиньш. «Слышим птиц, деревья шумят, люди ходят – на это и реагируешь», - подтверждает Солвейга Вилдмане

Из сделанных 500 фотографий жюри отобрало 30, которые и были предложены на суд зрителей. «Поразительно!», - единодушное мнение всех, кто побывал на этой удивительной выставке.

Выставка будет показана в разных городах Латвии, а затем начнет путешествие в Эстонию, Литву, Польшу, Германию, Данию, Швецию и Финляндию. Планируется также при поддержке международной сети «Клуба львов» организовать показ выставки в Великобритании и США.