Китайские рабочие провели танцующую забастовку в стиле Gangnam Style

Сегодня, в преддверии китайского Нового Года рабочие города Ухань провели необычную акцию, требуя от своих работодателей выплатить им задержанную за 2012 год зарплату. Как сообщает Times, чтобы привлечь внимание работодателей, рабочие станцевали на центральной площади города знаменитые хореографические па из ролика Gangnam Style известного корейского исполнителя PSY. При этом возраст многих из них – больше 60 лет.

По данным издания, работодатели уже вступили в новые переговоры с протестующими после того, как прошел их воскресный перфоманс.

Клип Gangnam Style собрал на данный момент почти 1,5 млрд просмотров на видеосервисе Youytube, подтвердив статус самого просматриваемого видео за всю историю и лидера среди видеопародий.