В Париже из-за аварии на предприятии ощущается запах газа, и, хотя утечка газа произошла на химическом заводе в сотне километрах от столицы Франции, парижане утром во вторник ощущают в городе характерный запах газа.

Концентрация газа мала, он безвреден для людей, в настоящее время сотрудники спасательных служб работают над устранением аварии на предприятии.