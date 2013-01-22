Родственники Уго Чавеса рассказали, что президент скоро вернется в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Уго Чавес вернется на родину с Кубы в ближайшие дни. Один из пяти родных братьев венесуэльского лидера, Аргенис Чавес, возглавляющий Национальную электрокорпорацию страны, сообщил, что президент продолжает восстанавливаться после операции.

По словам брата Уго Чавеса, он недавно беседовал с ним. Но подробно о том, как в настоящее время выглядит и как чувствует себя президент Венесуэлы он не стал уточнять, пишут зарубежные СМИ.

Уго Чавес перенес четвертую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Он лечится на Кубе. Уго Чавес не появлялся на публике с 10 декабря прошлого года.

Президент Венесуэлы был вынужден пропустить собственную инаугурацию, которая должна была состояться 10 января 2013 года. Оппозиция попыталась использовать это обстоятельство как повод для отстранения его от власти. Но Верховный суд Венесуэлы вынес решение в пользу Чавеса.