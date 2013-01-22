Принц Гарри завершил военную службу в Афганистане и рассказал о войне

Внук королевы Елизаветы II, принц Гарри, завершил военную службу в Афганистане как второй пилот ударного вертолета "Апач" (Apache) королевских ВВС и возвращается домой на родину в Лондон.

Принц Гарри - третий после отца и старшего брата в очереди наследования британского трона - служил в Афганистане в течение четырех месяцев. Он первый член королевской семьи, служащий в районе боевых действий, со времен сына Елизаветы II принца Эндрю, который участвовал в Фолклендской войне.

Напомним, талибы собирались похитить или убить принца Гарри, в прошлом году осенью боевики обстреляли базу западной коалиции "Кэмп Бэстион" в афганской провинции Гильменд, когда там находился Гарри.

Гарри на вопрос, доводилось ли ему убивать людей, когда он пилотировал вертолет, ответил: "Да. Множество людей", пишут сегодня британские СМИ. В конце декабря 2012 года в прессе появилась информация о том, что принц, пилотируя вертолет, ракетой "Хеллфайр" (Hellfire) уничтожил одного из полевых командиров движения "Талибан".

Командировка в Афганистан в составе королевских ВВС в 2012 году для принца Гарри стала второй по счету. В конце 2007 - начале 2008 годов он находился в республике в качестве артиллерийского наводчика, но ее пришлось прервать после того, как СМИ раскрыли подробности его местонахождения.