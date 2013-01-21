В Эритрее военные пытаются захватить власть

На востоке Африки в государстве Эритея военные пытаются совершить госпереворот. Не менее 200 мятежников заняли здание министерства информации страны. К вечеру понедельника здание блокировано несколькими танками.

Прекратило вещание государственное радио и телевидение, передает РИА Новости. Однако в целом обстановка остается спокойной, оружие стороны не применяют.



Эритрея располагается в Восточной Африке на побережье Красного моря. Страна получила независимость от Эфиопии в 1993 году в результате многолетнего военного конфликта, вспыхнувшего из-за противоречий между христианами и мусульманами. Именно граждане Эритреи составляют большинство нелегальных иммигрантов из Африки в Израиле.

В октябре 2012 года два летчика из авиаотряда, обслуживающего президента Эритреи, бежали из страны в Саудовскую Аравию, воспользовавшись личным самолетом главы государства. Подобные инциденты имели место в 2004 и 2006 годах, а в 2010 сразу двадцать офицеров бежали в соседнюю Эфиопию.