Вера опустилась в туалет храма

Ситуация в том, что в день Крещения прихожанам Свято-Успенского собора предлагали набирать «священную» воду в туалете храма, возмутила прихожан.

И справедливо, надо сказать! Приходишь ты (весь такой верующий и праздничный) в храм господний испить чудодейственной святой водицы, а тебе говорят: «Иди в сортир. Она там». Как будто другой в храме не существует. И идешь ты (или не идешь) от безысходности в непраздничный тот клозет, и в атмосфере антисанитарии (или храмовые туалеты сильно отличаются от других общественных?) набираешь заветную водичку.

Читать дальше