В Австралии двухметровая акула напала на маленьких детей

В Австралии мужчина спас детей, отогнав акулу от маленьких детей на мелководье океана. Двухметровая узкозубая китовая акула напала на малышей. Услышав детские крики, житель Уэльса , отдыхающий на пляже, кинулся в воду.

Он, не раздумывая не секунду, ухватил морскую хищницу за хвост, оттащил ее на глубину. Мужчина признался, что акула повернулась к нему и попыталась схватить за ногу.

Спасатели обычно они не советуют никому из туристов трогать акул руками. Но австралийские спасатели отметили, что этот смельчак поработал отлично.

Эксперты поясняют, что акула такого вида не относится к агрессивным. Но случаи нападений на людей были зафиксированы.

Предположительно, акула, набросившаяся на малышей, больна и была дезориентирована.