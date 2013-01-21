В Турцию доставлены ракетные установки "Пэтриот" из Германии и Нидерландов. Судно с установками на борту, вышедшее из немецкого порта Травемюнде 8 января, в понедельник прибыло в турецкий порт Искендерун.

Минувшим вечером туда также вошло судно с двумя ЗРК из Нидерландов.



Ракетные установки "Пэтриот" будут размещаться в провинции Кахраман-мараш в 70-80 км от сирийской границы. Ракеты из Нидерландов будут развернуты в провинции Адана, а "Пэтриоты" из США - в провинции Газиантеп. Всего НАТО выделило Анкаре шесть установок - по две от каждой из согласившихся их предоставить стран.

"АН" писали, что президент Сирии Башар Асад обвинил власти Турции в гибели сирийцев. Ранее сообщалось, что сегодня сирийская оппозиция, собравшаяся для формирования переходного правительства САР в Стамбуле, заявила о том, что группировкам противников Асада согласия достичь не удалось.

"АН" писали, что первые военнослужащие НАТО для установки ЗРК "Пэтрит" прибыли в Турцию в начале января.

Ранее Россия выразила беспокойство по поводу размещения в Турции ракетных комплексов на границе с Сирией.

MIM-104 "Пэтриот" (англ. MIM-104 Patriot) - американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и их союзниками. Производится в США компанией Рэйтеон.

Система Пэтриот создавалась в качестве основной платформы воздушной защиты на средних и больших высотах, и платформы воздушной тактической защиты на средних высотах.

В дополнении к этому, Пэтриот играет роль платформы перехвата баллистических ракет.

ЗРК "Пэтриот" состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. В настоящий момент эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы, «Patriot» PAC-3.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем "Пэтриот" может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР "Пэтриот" PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР "Пэтриот" PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).