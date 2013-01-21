Обидчика сына Януковича решили пустить на второй круг
21 января 2013, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Дело о вымогательстве активистом Константином ЛАВРОВЫМ 7 тысяч долларов у должностного лица корпорации МАКО отправлено на новое судебное разбирательство.
Дело будет рассматривать Ворошиловский районный суд Донецка, сообщает «Остров».
Такое решение принял Апелляционный суд Донецкой области в составе 3 судей 21 января.
Таким образом, Апелляционный суд отменил приговор первой инстанции. Повторное рассмотрение дела ЛАВРОВА будет осуществляться новым составом судей.