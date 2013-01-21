Сформировать переходное правительство Сирии оппозиции не удалось

В Стамбуле собралась сирийская оппозиция, для того, чтобы сформировать переходное правительство. Однако достигнуть согласия в этом вопросе не удалось, сообщили в понедельник сами противники действующей власти САР.

Это заставляет усомниться в способности оппозиции стать действенной оппозицией сирийскому режиму, передает портал "Новости Израиля".

Ранее Сирийский национальный совет, объединяющий 70 выступивших против Башара Асада группировок, заявлял, что намерен избрать комитет из пяти членов, которому предстоит в десятидневный срок согласовать кандидатуры министров нового правительства.

Однако в Турции совет не смог придти к компромиссу. Сами участники встречи признают, что самый ощутимый удар по "сирийской революции" нанесли сами революционеры.

На текущий момент повстанцы по-прежнему контролируют значительную часть сирийской территории, однако оказались неспособными поддерживать в освобожденных районах закон и порядок. При этом наиболее боеспособными являются группировки, связанные с "Аль-Каидой", которая собирается превратить Сирию в базу террористов.