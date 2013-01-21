В Москве президент Ливана Сулейман поддержал легализацию гражданских браков

Президент Ливана Мишель Сулейман высказался в поддержку принятия закона, который позволил бы гражданам страны вступать в брак без помощи священнослужителей. Сулейман опубликовал это обращение сегодня во время своего пребывания в Москве.

Он стал гостем патриарха Кирилла, который вручит ему премию имени Алексия Второго. Мишель Сулейман также встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым. Президент Ливана прибыл в воскресенье в Москву, рассчитывая на дальнейшую помощь России в решении основных проблем своей страны.

В Ливане практика гражданских браков сейчас считается незаконной. Население Ливана составляет 4 миллиона человек - представителей 18 конфессий, из которых 6 - восточнокатолические, нередко враждующих между собой.

"Необходимо заняться разработкой законодательства, которое бы легализовало гражданские браки. Это стало бы важным шагом на пути к преодолению межконфессиональной розни и укреплению национального единства", - написал Сулейман на своей странице в социальной сети Facebook, передает портал "Новости Израиля".

Обращение сопровождалось фотографией, на которой маленькая девочка несет плакат: "Гражданские браки лучше гражданской войны". За первые четыре часа это обращение поддержали 1.700 пользователей.

Мишель Сулейман - ливанский государственный и военный деятель, христианин-маронит, избран на пост президента Ливана в мае 2008 года.