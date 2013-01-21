Двое канадцев участвовали в захвате заложников в Алжире

Двое канадских граждан были среди боевиков-исламистов, захвативших заложников на совместном газовом месторождении BP и Statoil в Алжире. Эту информацию подтвердил AFP представитель службы безопасности Алжира, отметив, что их тела были найдены на территории «Ин Аменас».

В пятницу канадские власти уже заявляли, что среди напавших на месторождение террористов может быть один канадец.

Группировка исламистов под руководством полевого командира из Нигера Абдул Рахмана Аль Нигери захватила «Ин Аменас», потребовав освободить более 100 исламистов из алжирских тюрем. Власти страны отказались сотрудничать с террористами и предприняли несколько попыток штурма, последняя из которых завершилась уничтожением всех боевиков в субботу.

До сих пор не названо точное число погибших заложников, среди которых были граждане Великобритании, Франции, Норвегии, США, Японии, Филиппин. В настоящее время известно о 80 погибших заложников и боевиков.