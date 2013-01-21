Керчанин, обесточивший центральные улицы города, может сесть на три года
21 января 2013, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Керчи, получивший удар током в 6 тысяч вольт, после того как 17 января залез в трансформаторную подстанцию, может попасть за решетку.
Милиция Керчи проводит проверку случившегося, действия мужчины подпадают под ч. 2 ст. 15, ч. 2 и ч. 3 ст. 185 («кража») Уголовного кодекса. Об этом керченской редакции «Аргументов недели – Крым» сообщила пресс-офицер Керченского управления милиции Ирина МОЖАРОВСКАЯ.
Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.