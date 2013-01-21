Генпрокурор рассказал послам, что Тимошенко вручили уведомление

Генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА в воскресенье встретился с представителями иностранных дипломатических миссий в Украине.

По информации пресс-службы ведомства, встреча состоялась по приглашению Генпрокуратуры Украины, передает «Украинская правда».

В ней участвовали представители дипмиссий Австрии, Болгарии, России, Греции, Латвии, Польши, Франции, Великобритании, Дании, США, Эстонии, Италии, Румынии, Швеции, Словении, Испании, Германии, Канады, Литвы, Чехии, Словакии, Венгрии, а также представительства ЕС.

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