В Ялте на Крещение подросток около 10 минут вылавливал из студеной воды крест

Священнослужители поддерживают традицию бросать крест в море, с целью побудить желающих побороться за право достать его первым.

19 января протоиерей Адам в самый разгар крещенских купаний возле девятого причала, объявил о начале состязания, которое в народе прозвали «погоня за крестом». Служитель церкви бросил в море большой крест, к которому была привязана длинная розовая лента (которая преднамеренно облегчает поиск), другой конец ленты Адам держал в руках. Бросание креста проводится в Ялте в крещенские праздники второй год подряд, и пока не случилось ничего такого, чтобы организаторы этого «шоу» от него отказались. В прошлом году соискателей было трое.

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