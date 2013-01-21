Известие о гибели журналиста в Мали не подтвердилось

Кадер Туре, директор радиостанции Radio Hania в городе Гао на севере Мали, который практически отрезан от помощи правительства страны, опроверг информацию о своей смерти. Ранее в субботу Reuters написали о том, что его обвинили в связи с зарубежными радиостанциями и казнили, в ответ на что жители города линчевали одного из лидеров исламистов.

Туре по спутниковому телефону связался с редакцией RFI France и сообщил, что с ним все в порядке, а слухи о его казни преувеличены.

«Со мной все хорошо, - цитирует Туре RFI France. - Все это время я не мог выйти в эфир радиостанции. Я был очень удивлен, услышав эту информацию, которая возникла из ниоткуда».