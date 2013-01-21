Жертвами подростка из США стала его семья

Полиция американского Альбукерке сегодня сообщает подробности чудовищного убийства пятерых человек, совершенное 15-летним подростком. Оказалось, что жертвами тинейджера в собственном доме стали его мать, отец, брат и две сестры.



Младшему брату 15-летнего Неемии Софонию было 9 лет, сестрам — Иаиль и Анджелине — всего пять и два годика соответственно.



51-летнего отца малолетнего убийцы Грега Грего хорошо знали все местные жители. На протяжении многих лет он служил духовным наставником сотрудников местной службы пожарной безопасности, а также был капелланом в местной тюрьме, сообщает ntv.ru. Матери подростка было 40 лет и ее звали Сара.

Ранее «АН» сообщали: В американском штате Нью-Мексико в ночь на воскресенье 15-летний подросток в результате открытой им стрельбы убил пять человек, трое из которых дети.



