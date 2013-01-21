Стросс-Кан выплатил горничной, обвинившей его в изнасиловании, крупную сумму

Доминик Стросс-Кан, бывший глава Мирового валютного фонда (МВФ), выплатил горничной отеля Sofitel Нафиссату Диалло, обвинившей его в изнасиловании, крупную сумму - 1,5 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что она получит от него 5 млн долларов.

Стало известно, что в начале декабря 2012 года стороны заключили мировое соглашение, отказавшись от взаимных претензий. Именно тогда появилась информация, что сумма сделки составила около 5 миллионов долларов. Однако юристы эти сведения опровергли, сообщив, что стороны еще не пришли к соглашению.

33-летняя Нафиссату Диалло получит 70% от первоначальной суммы, а 30% выплатит гонорары своим юристам, сообщает агентство Франс Пресс. Это уже не первая выплата, которую женщина получает в рамках этого скандального дела: в конце прошлого года суд обязал газету New York Post выплатить горничной компенсацию за то, что в одной из статей о Стросс-Кане Диалло назвали проституткой.

Напомним, Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке 14 мая 2011 года на основании заявления горничной американской гостиницы об изнасиловании. Экс-главу МВФ поместили в тюрьму, а потом - под домашний арест. После скандала высокопоставленный чиновник ушел с поста директора-распорядителя МВФ, а также отказался от участия в президентских выборах во Франции, хотя считался одним из фаворитов гонки. Кроме того, в это время распался его брак. А в августе суд Нью-Йорка снял с экс-политика все обвинения, поставив под сомнение показания Диалло. После этого Стросс-Кан подал встречный иск против Диалло, обвинив ее в "осознанной и умышленной даче ложных показаний правоохранительным органам" и потребовав возмещения ущерба в размере 1 миллион долларов.