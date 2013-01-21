Дочь Обамы о принятии присяги: «Прекрасная работа, папочка»

Дочери американского президента Барака Обамы, 14-летняя Малия и 11-летняя Саша, прокомментировали то, как их отец принимал присягу в Голубой комнате Белого дома в воскресенье.



«Прекрасная работа, папочка», - похвалила отца 11-летняя Саша, - «Ты ничего не испортил».

«Я так счастлива, ура!» - воскликнула 14-летняя Малия, цитирует ИТАР-ТАСС.

Обама был приведен к присяге на второй четырехлетний срок. Как ранее сообщали «АН», на церемонии присутствовали лишь члены семьи главы государства, некоторые сотрудники администрации и вице-президент Джозеф Байден, принявший присягу утром в своей резиденции.



В понедельник Обама повторит присягу уже «для всех» - на официальной церемонии у здания конгресса. За церемонией инаугурации у стен Капитолия будут наблюдать от 500 до 800 тысяч человек. На торжественный парад по случаю инаугурации Обамы выведут двойника марсохода Curiosity, сообщили в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Пасадине. Кроме того, в праздничном параде примут участие действующие и бывшие астронавты NASA, публике также представят копию многоцелевой капсулы «Орион».



