В Европе сотни аэропортов отменили рейсы из-за сильных снегопадов

В Европе - в Германии, во Франции, в Великобритании в воскресенье сотни авиарейсов были отменены из-за непогоды. В немецком аэропорту во Франкфурте-на-Майне отменены более трехсот рейсов из-за ледяного дождя.

Аэропорт приостановил работу. Принимать и отправлять самолеты воздушная гавань в этот немецком городе перестала с 16:20 по местному времени (19:20 по московскому). Вечером в Санкт-Петербурге вылет борта авиакомпании "Люфтганза" из Пулково во Франкфурт-на-Майне был задержан более чем на 2 часа.

В лондонском Хитроу из-за осадков и тумана отменены около 250 авиарейсов, прежде всего — во Францию и на север Европы. По прогнозам синоптиков, в Уэльсе и на юго-востоке Англии снег будет идти до позднего вечера.

Непогода привела и к сбоям в железнодорожном сообщении, рейсы поездов Eurostar во Францию и в Бельгию отменяются один за другим, передает Вести.ру.

Сильный снегопад наблюдаются во Франции и в Бельгии. Отменены до сорока процентов рейсов из аэропортов Орли и Шарль-де-Голль. Пассажирам приходится ночевать в терминалах.