Барак Обама официально вступил в должность президента США

Обама официально вступил в должность президента США во второй раз. Церемония началась в Белом доме в 11.55 (20.55 мск) и завершилась к полудню. Именно 20 января, по конституции США, завершается его первый президентский срок.

«Я, Барак Хуссейн Обама, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, по мере своих сил, буду охранять, оберегать и защищать конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог!», — сказал 44-й президент США, положив руку на Библию,сообщает ria.ru.



На церемонии присутствовали лишь члены семьи главы государства, некоторые сотрудники администрации и вице-президент Джозеф Байден, принявший присягу утром в своей резиденции.