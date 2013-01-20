Британский парламент может разрешить монархам вступать в однополые браки

В британском парламенте могут пройти слушания по принятию поправки, которая позволит монаршим особам вступать в однополые браки, а их детям претендовать на королевский престол. Как сообщает Times, соответствующую поправку внес на рассмотрение член лейбористской партии Пол Флинн.

Ее обсуждение может пройти в палате общин уже на следующей неделе.

По мнению Флинна, данная поправка станет логическим завершением планируемого правительством Великобритании закона о легализации однополых браков в стране.