В Грузии уже громко требуют отставки президента

20 января заканчивается срок полномочий Президента Грузии Саакашвили. В грузинской столице состоялась протестная акция. Тысячи грузин вышли к Дворцу президента и требовали немедленного сложения главой государства своих полномочий.

Организаторы акции заявили, что Саакашвили "не имеет никакого права оставаться на своем посту".

По мнению протестантов, исполнять обязанности президента страны должен спикер парламента Давид Усупашвили. На данный момент свыше миллиона граждан Грузии поставили свои подписи под требованием отставки М. Саакашвили.

Инаугурация Саакашвили состоялась 20 января 2008 года. В 2010-м были внесены изменения в конституцию, согласно которым президентский срок Саакашвили увеличился на 10 месяцев.



