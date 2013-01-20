Стрельбой был прерван Парад памяти Мартина Лютера Кинга в штате Миссисипи

В Соединенных Штатах во время парада, посвященного 84-й годовщине со дня рождения борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, проходившего накануне в городе Джексон штата Миссисипи раздалась стрельба.

23-летний участник парада получил огнестрельное ранение в грудь. Он был доставлен в медицинский центр Миссисипи, передает портал Новости Израиля со ссылкой на wapt news.

Нападавшему удалось скрыться благодаря панике, всколыхнувшей зрительские трибуны.

Мартин Лютер Кинг самый известный афроамериканский баптистский проповедник, оратор, лидер Движения за гражданские права чернокожих в США был убит в Мемфисе в 1968 году, штат Теннеси, предположительно, Джеймсом Эрлом Реем.