Угон поезда в Швеции был неудачным стечением обстоятельств

20-летнюю уборщицу, обвиненную в угоне поезда, опорочили. Так считают в шведском профсоюзе служащих транспорта и связи Seko. И полиция.

Как сообщали «АН-онлайн», шведская уборщица ранним утром15 января угнала пригородную стокгольмскую электричку с 4 пассажирскими пустыми вагонами и врезалась на ней в трёхэтажный жилой дом.

Сразу после происшествия Управление местным движением в Стокгольме и компания Arriva, отвечающая за движение пригородных поездов на линии от Слюссена до Сальтшёумас Хедениус, квалифицировали катастрофу как «угон поезда», а уборщицу – как «угонщицу».

После проведенного расследования прокуратура Швеции склонна рассматривать происшедшее не как угон поезда, а как «неудачное стечение обстоятельств». «Всё говорит за то, что это чистый несчастный случай: случайное стечение неблагоприятных обстоятельств привело к тому, что женщина во время уборки непредумышленно привела поезд в движение», - пишет в сообщении для прессы прокурор Пер Андерссон.

Профсоюз Seko намерен разобраться, было ли причиной катастрофы нарушение законов охраны труда компанией Arriva. В компании тоже свою изменили оценку ЧП. «Ключ зажигания» был в кабине машиниста, женщина могла повернуть его или нажать на него совершенно случайно, убирая в кабине, чем и привела поезд в движение, - сказал пресс-шеф компании Arriva Сальтшёумас Хедениус. - Мне очень жаль, что жещина была названа угонщицей».

В профсоюзе Seko считают, что компания Arriva своими действиями продемонстрировала желание найти «козла отпущения» среди своих наемных работников, даже не разобравших в причинах чрезвычайного происшествия.

Полиция Стокгольма закрыла уголовное дело в отношении ранее обвиняемой в угоне поезда женщины.