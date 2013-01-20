В Феодосии крещенские купания завершились русской пробежкой
20 января 2013, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера, 19 января, в Феодосии прошли Крещенские купания. На таинстве водоосвящения побывали около тысячи горожан, однако не многие, несмотря на плюсовую температуру воздуха, решили искупаться в Черном море.
К Феодосийской набережной верующие горожане направились крестным ходом из нескольких храмов. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон (УДОВЕНКО) возглавил крестный ход, стартовавший из Казанского собора.