После публикаций в СМИ милиция заинтересовалась собакой с дырой в черепе

В Керчи правоохранители начали проверку по факту жестокого обращения с животным, после того как в крымских СМИ появилась информация о собаке с ожогами и дырой в черепе, которую спасают местные защитники животных.



Подробности проверки в Керченском городском управлении милиции пока не сообщают, однако собкору «Аргументов недели – Крым» там подтвердили, что такая проверка проводится.

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