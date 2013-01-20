После публикаций в СМИ милиция заинтересовалась собакой с дырой в черепе
20 января 2013, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи правоохранители начали проверку по факту жестокого обращения с животным, после того как в крымских СМИ появилась информация о собаке с ожогами и дырой в черепе, которую спасают местные защитники животных.
Подробности проверки в Керченском городском управлении милиции пока не сообщают, однако собкору «Аргументов недели – Крым» там подтвердили, что такая проверка проводится.