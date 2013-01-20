Россия поможет французским войскам попасть в Мали (ВИДЕО)

Россия предложила Франции помочь в транспортировке французских войск и продовольствия в Мали. Помимо России, содействие в транспортировке окажут Канада и ряд европейских стран.

Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, выступая в эфире радиостанции Europe 1.



В связи с обострением обстановки в этой африканской стране, французы увеличивают контингент своих вооруженных сил. В Мали принимают участие в операции почти две тысячи французских военных. В боевых действиях используются 40 БТР, 12 истребителей, 5 самолетов-заправщиков, два разведывательных самолета и один спутник. Ожидается, что в операции будут участвовать войска из стран-членов Экономического сообщества государств Западной Африки общей численностью в 3,3 тысячи человек. Техническую поддержку операции обеспечат Великобритания, США, Бельгия, Канада, Германия, Дания и Италия, сообщает ИТАР-ТАСС.