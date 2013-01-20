В Пенсильвании пятилетнюю американку обвинили в создании терругрозы. ВИДЕО
20 января 2013, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-западе США пятилетнюю жительницу штата Пенсильвания отстранили от занятий в детском саду, усмотрев в ее словах "террористическую угрозу": девочка пригрозила выстрелить в подругу мыльными пузырями из розового игрушечного пистолета, а потом "застрелиться" из этого же оружия.
Воспитатели отстранили девочку от занятий на десять дней, а родителям посоветовали обратиться к детскому психологу.
Разгорается серьезный скандал. Адвокат девочки выстраивает линию защиты опираясь на то, что у подзащитной нет оружия, даже того самого розового пистолетика, стреляющего пузырями.