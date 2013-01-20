Совершено покушение на председателя болгарской турецкой партии. ВИДЕО

В Софии во время выступления лидера парии "Движение за права и свободы" (ДПС), которая представляет интересы турецкого этнического меньшинства в Болгарии, Ахмеда Догана совершена попытка покушения.

Во время открытия партконференции на сцену выбежал мужчина с пистолетом, как потом оказалось - газовым, в упор прицелился в голову политика и нажал на курок. Однако из-за осечки оружие не выстрелило.

И оратор, и находившиеся в зале, не сразу поняли, что происходит. Но через несколько секунд политик сам набросился на злоумышленника. Тут подоспели и охранники. Они повалили налетчика на пол, и чуть не расправились с ним на месте.

Покушение пытался совершить житель Бургаса. При обыске у него нашли два ножа.