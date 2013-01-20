В Алжире удалось освободить 800 заложников из исламистского плена. ВИДЕО

В Алжире около 800 заложников, захваченных террористами на газовой станции Ин-Аменас, удалось освободить силовикам страны. Свыше ста из них - иностранцы. Таковы предварительные данные, которые опубликовало министерство внутренних дел.

Погибли 23 человека, в том числе - зарубежные специалисты. Военные и спецназ уничтожили три десятка террористов и изъяли пулемёты, гранатомёты и взрывчатку.



Великобритания пытается прояснить судьбу четверых сотрудников концерна "Би-пи". Норвегия не досчиталась пятерых своих подданных, служивших на предприятии в Алжире. Точных данных от алжирских властей о национальной принадлежности погибших заложников до сих пор нет.

"АН" писали, что накануне удалось высвободить двух норвежцев, которых удерживали в качестве заложников на месторождении Ин-Аменас в Алжире.