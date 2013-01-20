Россия и Франция совпадают во взглядах на кризис в Мали

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус обсудили в субботу, 19 января, события, происходящие в последнее время в африканском государстве Мали. По сообщению российского МИД, стороны обнаружили "созвучность позиций" по этому вопросу.

Россия и Франция поддерживают резолюцию 2085 СБ ООН от 20 декабря 2012 года. Согласно этому документу, санкционируется ввод иностранных войск для восстановления порядка в Мали. Министры договорились продолжить диалог по этой теме, а также по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

В этом году в середине января в войну против исламистов включилась Франция. Французские военные проводили авиабомбардировки севера страны, занятого мятежниками.

В Париже отметили, что на территории Мали проживают около 6 тысяч французских граждан. А обеспечение их безопасности для европейской страны задачей национальной важности. Гражданская война в Мали продолжается с начала прошлого. Центральному правительству страны противостоят группировки исламистов, близких к "Аль-Каиеде", и вооруженные формирования народа туарегов.

Еще летом прошлого года повстанцы-туареги заявили о своем решении отказаться от отделения самопровозглашенного на севере страны государства Азавад после того, как исламисты отбили у них влияние на территории.

13 января правительственные войска Мали при поддержке французской авиации отбили у повстанцев стратегически важный город Конна в центре страны