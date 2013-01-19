Провинция Франции митингует в поддержку закона о легализации однополых браков

Сразу в 15 городах Франции прошли марши и манифестации в поддержку законопроекта об однополых браках, который на днях будет обсуждаться в парламенте страны и являлся одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда.

Как сообщает Le Parisien, самый масштабный митинг прошел в Страсбурге, по данным полиции, в нем приняли участие от 4 до 6 тыс. человек. Также митинги прошли в Тулузе, Лилле, Ренне и др. городах.

В воскресенье 13 января в Париже прошел самый массовый за последние 30 лет митинг во Франции – противников закона об однополых браках. По самым оптимистичным оценкам, он собрал до 800 тыс. человек.