Кинорежиссер Никита Михалков вместе с одесситами омылся на Крещение

Российский кинорежиссер Никита МИХАЛКОВ, снимающий в Одессе свой новый фильм, на праздник Крещения принял участие в молебне и омовении вместе с одесситами на одном из пляжей Большого Фонтана.

В эти дни режиссер работает над новым кинопроектом, который он снимает прямо на Потемкинской лестнице.

«В Одессе работается очень хорошо. Одесса – это вообще моя любовь. У нас полное взаимопонимание со съемочной группой, с властью, с людьми. График очень плотный. В феврале, даст Бог, закончим съемки в Одессе. Потом еще съемки в павильоне Мосфильма. Весь съемочный процесс планируем закончить снимать в мае. Потом монтаж», - сказал Никита МИХАЛКОВ, передает УКРИНФОРМ.

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