В Алжире казнены 7 заложников-иностранцев

Семь иностранных заложников, которых террористы удерживали на газоперерабатывающем заводе на юго-востоке Алжира, казнены. Армия уничтожила 12 террористов. Операция алжирского спецназа к настоящему моменту полностью закончена.

ближайшие часы ожидается пресс-конференция алжирских властей, где будет рассказано о подробностях операции, передает ria.ru.

Ранее сообщалось, что после освобождения большей части заложников, несколько оставшихся в живых бандитов продолжали удерживать на заводе семерых иностранных специалистов, среди которых двое американцев, трое бельгийцев, японец и британец. Появлялась также информация об освобождении шести пленников.

По данным алжирского информагентства АПС, военные сумели освободить из плена террористов 650 заложников, среди которых порядка 100 иностранцев. По предварительной информации, в ходе штурма погибли 12 заложников. Военные также сообщили о нейтрализации 18 боевиков. Заводу нанесен серьезный ущерб - террористы подорвали часть здания, из-за чего возник пожар.

От 30 до 40 боевиков разных национальностей напали в среду рано утром на газовый комплекс в алжирской пустыне неподалеку от границы с Ливией. Группировка исламистов в Алжире захватила иностранных граждан в знак протеста против "интервенции" Франции в Мали, одобренной мировым сообществом. Кроме того, боевики настаивают на освобождении двух находящихся в американских тюрьмах исламских радикалов: пакистанки Аафии Сиддики и египтянина Омара Абдель Рахмана, известного под прозвищем "Слепой шейх". Боевики планировали выкрасть иностранцев и доставить их в Мали, чтобы затем шантажировать правительства западных стран, прежде всего Франции. Однако алжирские военные сразу окружили территорию газового комплекса, не позволив террористам уйти с заложниками.