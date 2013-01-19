Пятилетнюю жительницу американского штата Пенсильвания перестали пускать на занятия в детском саду, так как администрация усмотрела в ее словах "террористическую угрозу".

Девочка пригрозила выстрелить в подругу мыльными пузырями из игрушечного пистолета, а потом "застрелиться" из этого же оружия.

Семьей девочки был нанят адвокат Робин Фиккер (Robin Ficker). Инцидент произошел 10 января в местечке Маунт-Кармел, когда девочка вместе со сверстниками ждала приезда школьного автобуса. Юрист отметил, что его подопечная никогда в жизни не пользовалась настоящим огнестрельным оружием и в момент разговора не имела при себе даже своего розового "мыльного" пистолета.

О разговоре стало известно администрации местного школьного округа (в США детские сады входят в систему школьного образования), и на следующий день малышка вынуждена была отвечать на вопросы чиновников без присутствия родителей. После получасовой беседы они решили, что девочка представляет "террористическую угрозу". Ее на десять дней отстранили от занятий и направили на освидетельствование к психологу.

"Эта маленькая девочка склонна к терроризму меньше, чем кто-либо из жителей Пенсильвании", - заверил Фиккер. К адвокату обратилась мать девочки, поскольку Фиккер может считаться экспертом в подобных делах: ранее ему удалось урегулировать аналогичный скандал в штате Мэриленд. Первым делом юрист посоветовал женщине обратиться к руководству школьного округа. Это позволило сократить срок отстранения от занятий до двух дней, однако в досье девочки осталась отметка о том, что она угрожала другой учащейся.

"На ней поставили клеймо", - подчеркнул Фиккер, который не называет имена своих клиентов. Между тем юрисконсульт школьного округа Маунт-Кармел Эдвард Греко (Edward Greco) заявил, что администрация округа не комментирует принимаемые ей дисциплинарные меры, сообщает lenta.ru. Фиккер же планирует не только добиться полного "оправдания" своей подзащитной, но и извинений в ее адрес от должностных лиц.