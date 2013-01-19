Дочь Тимошенко не пустили в больницу. Она подозревает самое страшное

Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгению не пустили в блок Центральной клинической больницы "Укрзализныци", где находится ее мать. Об этом Евгения Тимошенко заявила журналистам возле проходной медучреждения.

"Сказали о том, что сейчас выходной день и никто не будет выходить ко мне, даже начальник стражи не вышел", - рассказала Евгения Тимошенко.

Евгения Тимошенко заявила, что обратилась в больницу с требованием предоставить ей информацию о том, какие медицинские препараты и в каких дозах давали экс-премьеру 18 января: "И почему вообще эти препараты она принимала, почему она была в полубессознательном и бессознательном состоянии, когда с ней встречались защитники".

Она также намерена выяснить у руководства Качановской колонии, почему Юлии Тимошенко в таком состоянии передавали какие-то документы.

По ее словам, она требует у начальника колонии предоставить все видеозаписи следственных действий, проходивших 18 января и предоставить копии документов с обвинениями, которые ей якобы передали, сообщает bbc.co.uk.

Евгения Тимошенко также сообщила, что ожидает прибытия немецких врачей из клиники "Шарите" 21-22 января.

. Главный врач Харьковской больницы "Укрзализныци" Михаил Афанасьев заявил, что Юлия Тимошенко чувствует себя нормально и ни на что не жалуется. "Я общался с Евгенией по телефону. Сообщил, что сегодня у Юлии Тимошенко, как всегда, был врач, состояние пациентки нормальное, как и раньше. Абсолютно никаких поводов для волнения нет. Она чувствует себя нормально и никаких дополнительных жалоб не высказывает", - сказал главный врач.

Как ранее сообщали «АН», генпрокурор Виктор Пшонка официально сообщил о причастности Тимошенко к убийству Щербаня накануне. До вечера пятницы, 18 января, экс-премьер имела статус свидетеля. Теперь же ей предъявили извещение о подозрении - по новому Уголовно-процессуальному кодексу Украины.