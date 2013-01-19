В Симферополе реконструируют еще две улицы: на них запретят парковки и рекламу
19 января 2013, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Симферополе намерены реконструировать улицы Карла Маркса и Пушкина к 229-ой годовщины со Дня основания города Симферополя – 2 июня 2013 года.
Об этом сообщалось на рабочем совещании под руководством первого заместителя городского головы Сергея ТКАЧЕВА, передает пресс-центр горсовета.
Он отметил, что проект должен предусматривать комплексный подход к реконструкции улиц и учитывать их историческое значение для города.