В Симферополе реконструируют еще две улицы: на них запретят парковки и рекламу

В Симферополе намерены реконструировать улицы Карла Маркса и Пушкина к 229-ой годовщины со Дня основания города Симферополя – 2 июня 2013 года.

Об этом сообщалось на рабочем совещании под руководством первого заместителя городского головы Сергея ТКАЧЕВА, передает пресс-центр горсовета.

Он отметил, что проект должен предусматривать комплексный подход к реконструкции улиц и учитывать их историческое значение для города.

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