Евросоюз требует, чтобы у свиней были игрушки

У свиней должны быть игрушки – такое требование содержится в директиве Евросоюза, вступившей в силу с начала этого года. Свиньи должны иметь постоянный доступ к материалам, которые должны быть им интересны, гласит директива. Главная цель новой директивы –обеспечить благополучие животных.

Директива не регламентирует, какие именно игрушки должны быть у свиней. Но опыт немецких свиноводов, которые попытались «развлекать» своих подопечных, показал, что в топе у хрюшек – разноцветные мячики. Тем не менее, наблюдения за поведением свиней на эко-фермах в Германии показали, что хрюшки умным играм с шариками предпочитают поваляться на соломе.

В документе, подготовленном чиновниками ЕС, также вводится частичный запрет на использование стойл для свиней и ряд других новшеств. Например, теперь на одну свинью должно приходиться по 2,05 кв.м площади, вместо нынешних 1,6 кв.м. Обеспечение требований защитников животных из Евросоюза ударит по карману свиноводов, значительное количество производителей будут вынуждены уйти с рынка.

«Исторически сложилось, что даже небольшие изменения в свиноводстве приводили к значительным сдвигам в цене. Производство, вероятно, сократится на 5% или более, цены вырастут, по крайней мере, на 10%, а возможно, и больше», - прокомментировал введение новых правил старший аналитик британского «Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства» (AHDB) Стивен Ховарт.

Литовские животноводы также сомневаются в целесообразности нововведений. «Корма, электричество дорожает, мясо дешевеет, российский рынок после чумы так и остается закрытым, зарплаты работникам надо повышать. А теперь еще надо думать про игрушки», – возмущается фермер из Рокишкского района Видмантас Мажялис,пишет «Вярсло жинес». К тому же, по мнению Мажялиса, игры замедлят набор веса свиньями, т.к. животные будут больше двигаться.

Аналогичные изменения в правилах содержания кур-несушек, вступившие в силу с 1 января 2012 года, довели до банкротства не одну птицефабрику и за год подняли цену на яйца на 75%.