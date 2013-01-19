В Алжире из плена исламистов освобождены два иностранных заложника. ВИДЕО

В Алжире два норвежца, взятых в плен исламистской группировкой "Расписавшиеся кровью" на газовом месторождении Ин-Аменас, освобождены. Судьба остальных шестерых пленных подданных Норвегии остается неизвестной.

В Ин-Аменас в момент нападения террористов находилось 17 сотрудников "Статойл", 12 из них - норвежцы. К настоящему моменту компания эвакуировала из Алжира более 50 человек, в том числе работавших на других месторождениях, передали "Вести".

"АН" писали, что ранее сообщалось на утро субботы в плену у исламистов оставалось трое бельгийцев, два американца, японец и британец. несколько человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, накануне в результате штурма несколько десятков заложников и 11 боевиков были убиты. Американские власти потребовали объяснений от Алжира по поводу штурма. Ранее по разным данным от 15 до 20 заложникам удалось сбежать.

Накануне США подтвердили гибель одного американского заложника в Алжире. Еще шестерым удалось спастись. Как сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд, в числе погибших оказался гражданин США Фредерик Бутаччио, работавший на захваченном боевиками-исламистами газоперерабатывающем комплексе Ин-Аменас. Его семье, проживающей в пригороде Хьюстона, штат Техас, уже сообщили о произошедшем.

Напомним, группировка исламистов в Алжире захватила иностранных граждан в знак протеста против "интервенции" Франции в Мали, одобренной мировым сообществом. Кроме того, боевики настаивают на освобождении двух находящихся в американских тюрьмах исламских радикалов: пакистанки Аафии Сиддики и египтянина Омара Абдель Рахмана, известного под прозвищем "Слепой шейх".

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