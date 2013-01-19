Белый дом представил новый официальный фотопортрет Барака Обамы

Накануне принятия президентом США Бараком Обамой присяги завтра и проведения торжественной публичной церемонии инаугурации в понедельник Белый дом опубликовал на своей странице в Facebook новый официальный портрет американского лидера.

Обама запечатлен в Овальном кабинете, на фоне американского флага. Он выглядит гораздо более оптимистичным, чем он выглядел на портрете четырехлетней давности, с широкой улыбкой. На лацкане его пиджака — значок с флагом США.

Автором официального фотопортрета американского лидера является Пит Соуза, официальный фотограф Белого дома. Он же являлся автором и предыдущего портрета главы государства.