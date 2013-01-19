Обвинения во взятничестве предъявлены экс-мэру Нового Орлеана Рэю Нейгину

В США накануне официально предъявлены обвинения в коррупции 56-летнему демократу Рэю Нейгину, занимавшему должность города Новый Орлеан в американском штате Луизиана с 2002 по 2010 год.

Бывший мэр подозревается американскими властями в мошенничестве и получении взяток от подрядчиков городского правительства на сумму не менее $220 тыс.

В частности, Нейгин якобы получил более $160 тыс. от местного бизнесмена Фрэнка Фраделлы в обмен на предоставление многомиллионных строительных контрактов в рамках программы по восстановлению городской инфраструктуры после урагана "Катрина" в 2005 году, передают "Вести". Еще не менее $60 тыс. бывший мэр получил от предпринимателя Родни Уильямса, которому были отданы подряды на выполнение инженерных и архитектурных работ в городе. Оба предпринимателя уже признались в даче взяток Нейгину и, как ожидается, дадут против него показания в суде.

Прокуратура также установила, что во время своих поездок в Нью-Йорк Нейгин пользовался частным самолетом, предоставленным ему еще одним неназванным бизнесменом. В знак благодарности предпринимателю были "прощены" штрафы за неуплату налогов, которые тот должен был внести в городскую казну.

По делу о коррупции в мэрии Нового Орлеана ранее уже были осуждены двое заместителей Нейгина.

Демократ Нейгин получил общенациональную известность, когда на Новый Орлеан обрушился ураган "Катрина", который привел к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям. Экс-чиновник весьма эмоционально и не стесняясь в выражениях требовал от администрации президента Джорджа Буша-младшего оказать срочную помощь жителям города.